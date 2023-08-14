Правительство поможет регионам досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья

Для выполнения программы расселения жилого фонда будет выделено свыше 12,5 млрд рублей.

Правительство России поможет некоторым регионам досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Глава правительства поздравил строителей с прошедшим профессиональным праздником, после чего начал совещание по вопросам развития строительного комплекса. Для выполнения программы расселения жилого фонда будет выделено свыше 12,5 млрд рублей.

Данное решение позволит еще 24 регионам досрочно закончить мероприятия по расселению в нынешнем год. Мишустин отметил, что по итогам первой половины 2023-го переселено свыше 50 тысяч граждан. Этот показатель превысил прошлогодний на 22%.

Ранее Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета с учетом оборонных задач.

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