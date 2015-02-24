  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:22
135
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета с учетом оборонных задач

0 0

Глава кабмина РФ оценил показатели экономики страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал чиновников делать все необходимое для обеспечения финансовой и бюджетной стабильности государства, принимая во внимание оборонные и социальные задачи. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в ходе выступления на совещании с коллегами, посвященного вопросам экономического развития страны. Он призвал вовремя выполнять все социальные обязательства перед населением и задачи структурной трансформации системы.

Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, особенно принимая во внимание стоящие перед нами сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что экономика России демонстрирует устойчивый рост.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бюджет, михаил мишустин, финансы, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии