Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета с учетом оборонных задач

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал чиновников делать все необходимое для обеспечения финансовой и бюджетной стабильности государства, принимая во внимание оборонные и социальные задачи. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в ходе выступления на совещании с коллегами, посвященного вопросам экономического развития страны. Он призвал вовремя выполнять все социальные обязательства перед населением и задачи структурной трансформации системы.
Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, особенно принимая во внимание стоящие перед нами сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин заявил, что экономика России демонстрирует устойчивый рост.
Фото и видео: Правительство России
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