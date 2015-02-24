Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета с учетом оборонных задач

Глава кабмина РФ оценил показатели экономики страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал чиновников делать все необходимое для обеспечения финансовой и бюджетной стабильности государства, принимая во внимание оборонные и социальные задачи. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в ходе выступления на совещании с коллегами, посвященного вопросам экономического развития страны. Он призвал вовремя выполнять все социальные обязательства перед населением и задачи структурной трансформации системы.

Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, особенно принимая во внимание стоящие перед нами сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что экономика России демонстрирует устойчивый рост.

Фото и видео: Правительство России