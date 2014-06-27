Мишустин заявил, что экономика России демонстрирует устойчивый рост

Глава кабмина РФ провел совещание по экономическому развитию страны.

Российская экономическая система адаптировалась ко внешним вызовам и показывает рост показателей. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Чиновник провел совещание, посвященное вопросам экономического развития. Эксперт заметил, что рост достигается за счет ранее принятых антикризисных решений и оперативной деятельности властей, а также показатели опираются на внутренний спрос РФ.

Обсудим сегодня дальнейшее развитие нашей экономики. Она адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

За семь месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, в июле уже более чем на треть.

Фото и видео: Правительство России