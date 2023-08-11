За семь месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, в июле уже более чем на треть

Михаил Мишустин рассказал о необходимости выполнения всх обязательств государства по отношению к гражданам.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров рассказал коллегам о доходах федерального бюджета. Чиновник пояснил, что за последние семь месяцев ненефтегазовые доходы увеличились примерно на 20%, в июле 2023 года - уже более чем на треть. Дополнительно эксперты фиксируют активность по нефтегазовым поступлениям. По результатам прошлого месяца показатель увеличился практически на пять процентов по сравнению с уровнем 2022 года. Показатели бюджетного правила удалось превысить на 73 миллиарда рублей. В кабмине рассчитывают, что поступления будут расти и дальше.

Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, что нужно, для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста, по безусловному выполнению всех социальных обязательств и структурной трансформации нашей экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На ремонт дорог в регионах направят около 15 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России