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За семь месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, в июле уже более чем на треть

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Михаил Мишустин рассказал о необходимости выполнения всх обязательств государства по отношению к гражданам.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров рассказал коллегам о доходах федерального бюджета. Чиновник пояснил, что за последние семь месяцев ненефтегазовые доходы увеличились  примерно на 20%, в июле 2023 года - уже более чем на треть.  Дополнительно эксперты фиксируют активность по нефтегазовым поступлениям. По результатам прошлого месяца показатель увеличился практически на пять процентов по сравнению с уровнем 2022 года. Показатели бюджетного правила удалось превысить на 73 миллиарда рублей. В кабмине рассчитывают, что поступления будут расти и дальше.

Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, что нужно, для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста, по безусловному выполнению всех социальных обязательств и структурной трансформации нашей экономики.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На ремонт дорог в регионах направят около 15 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: газ, михаил мишустин, нефтегазовые доходы, нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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