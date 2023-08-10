На ремонт дорог в регионах направят около 15 млрд рублей

Михаил Мишустин рассказал о статьях расхода, на которые будут потрачены бюджетные средства.

На ремонт и содержание автомобильных дорог в российских регионах чиновники из правительства направят около 15 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что глава государства Владимир Путин поставил задачу по организации работу по обустройству трасс во всех субъектах РФ. Известно, что денежные средства пойдут на объекты как регионального, как и местного значения. К последним относятся маршруты в кварталах и дворах, которыми жители пользуются ежедневном режиме. Власти отметили, что решение поможет привести в порядок свыше 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов.

Сегодняшнее решение – лишь часть масштабных проектов по модернизации автотрасс по всей стране. Только в этом году порядка 180 млн кв. м региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. Такая работа будет продолжена. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство направит 5 млрд рублей на поддержку воздушного движения.

Фото и видео: Правительство России