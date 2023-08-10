Правительство направит 5 млрд рублей на поддержку воздушного движения

Глава кабмина РФ рассказал о дополнительной поддержке авиаотрасли.

Российское правительство направит еще пять млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Известно, что данное решение принято для сохранения высококвалифицированных коллективов и бесперебойного обслуживания авиационных рейсов в условиях западного санкционного давления и внешних ограничений. Денежные средства пойдут на инвестиционные программы от Государственной корпорации по организации воздушного движения.

Количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет. Тем не менее средства нужны и для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем,авансирования договоров. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Дополнительное финансирование поможет властям организовать аэронавигационное обслуживание не менее одного миллиона полетов, а также обеспечить безопасность и доступность перелетов, повысить устойчивость транспортной инфраструктуры. Напомним, что в мае 2023 года на поддержку системы организации воздушного движения чиновниками туже было выделено пять миллиардов рублей.

Правительство обсудит субсидирование создания центра информационной безопасности цифровой экономики.

Фото и видео: Правительство России