В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики

михаил Мишустин призвал разработать решения, которые повышают защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан России.

Российское правительство 10 августа рассматривает вопрос о выделении для Минцифры в 2023 году из резервного фонда бюджетных ассигнований, которые затем направятся на оказание субсидированной поддержи в адрес АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии". Эти денежные средства будут уходить на формирование и обеспечение функционирования отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики .

Проект распоряжения направлен на ускорение массового внедрения доверенных отечественных ИТ-технологий с интегрированными механизмами информационной безопасности, в том числе с применением криптографических алгоритмов. пресс-релиз кабина РФ

Напомним, что создание "Национального технологического центра цифровой криптографии" предусмотрено реализацией национальной программы "Цифровая экономика". Изначально чиновники хотели, чтобы Центр начал свое функционирование с 2024 года. Однако в ноябре 2022 года заместитель главы Минцифры Александр Шойтов говорил, что с учетом геополитической ситуации в профильном ведомстве и кабинете министров было решено "ускориться" и создать центр в 2023 году.

Мишустин назвал важной для технологического суверенитета России работу ФРП.

Фото и видео: Правительство России