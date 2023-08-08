Мишустин назвал важной для технологического суверенитета России работу ФРП

Глава кабмина РФ провел рабочую встречу с директором ФРП Романом Петруцей.

Проекты Фонда развития промышленности составляют основу технологического суверенитета России. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с главой ФРП Романом Петруцей сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что реальный экономический сектор получает денежные средства на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов. Эти условия: от 1 до 5 процентов на срок до 10 лет.

...Ведет очень важную работу, связанную в первую очередь с технологическим и промышленным суверенитетом страны. Те проекты, в которые вкладывается фонд, и являются основой для технологического суверенитета. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров Михаил Мишустин полагает, что именно такой финансовый цикл нужен ради проведения всех масштабных работ, связанных с промышленной кооперацией, формирования высокотехнологичных производств и кадрового профессионального персонала. Премьер страны полагает, что в результате это скажется на росте отечественной индустрии. Особенно важно вести такую работу в условиях западного санкционного давления.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца рассказал о новом механизме кластерной инвестиционной платформы.

Фото и видео: Правительство России