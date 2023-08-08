Директор Фонда развития промышленности рассказал о новом механизме кластерной инвестиционной платформы

Роман Петруца встретился с Михаилом Мишустиным в Москве.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца рассказал о новом механизме кластерной инвестиционной платформы. Этот механизм позволяет предоставлять льготное финансирование со стороны государства по приоритетным стратегическим направлениям, которые необходимы для достижения технологического и промышленного суверенитета. При помощи такого инструмента компании способны привлекать на каждый проект до сотни миллиардов рублей на срок до 15 лет.

Научно-исследовательские и конструкторские разработки, конечно, должны быть также, и я уверен, они есть в сфере вашего внимания, поскольку именно там рождается возможность потом построить новое эффективное производство. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что в настоящее время Фонд развития промышленности консультирует предприятия на этапе проработки проекта и осуществляет комплексную экспертизу для принятия решения межведомственной комиссией. Дополнительно государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выступает в качестве гаранта и источника финансирования для реализации программ. Однако постановление о дальнейшей поддержке принимают сотрудники комиссии, работающей при Министерстве по промышленности и торговли. В настоящее время реализуются проекты по таким направлениям, как химическая промышленность, фармацевтика, цветная металлургия, радиоэлектроника, печатные платы, телекоммуникационное оборудование и силовая электроника. В рамках встречи с Романом Михаил мишустин подчеркнул необходимость взаимодействия с научными сотрудниками и важность оказания помощи отечественным предприятиям для достижения национальных целей развития.

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Фото и видео: Правительство России