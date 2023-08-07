Правительство выделило 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха

Финансирование получат 16 регионов страны.

Правительство России дополнительно выделило 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Финансирование получат 16 регионов страны. В их число вошли Северная Осетия, Татарстан, Бурятия, Ленинградская область и другие. Мишустин отметил, что всего до конца года в 30 регионах появится около 100 новых зданий, в которых будет отдыхать более 20 тысяч детей и подростков.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи.

Видео: Правительство России