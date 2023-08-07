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Правительство выделило 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи

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По его словам, принятое решение облегчит операторам переход к сетям пятого поколения мобильной связи.

Правительство России выделило около 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, принятое решение облегчит операторам переход к сетям пятого поколения мобильной связи, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы. Всего за последние три года из бюджета на эти цели будет выделено почти 12 млрд рублей. 

Ранее Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, мобильная связь, правительство россии, премьер-министр россии, станция, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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