Правительство выделило 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи

По его словам, принятое решение облегчит операторам переход к сетям пятого поколения мобильной связи.

Правительство России выделило около 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, принятое решение облегчит операторам переход к сетям пятого поколения мобильной связи, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы. Всего за последние три года из бюджета на эти цели будет выделено почти 12 млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта.

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