Мишустин заявил о готовности законопроекта по проведению капремонта

Глава кабмина России рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ.

Российское правительство подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что подобные изменения позволят властям страны обеспечить прозрачность расходования денежных средств, которые формируются на специальных счетах, а также улучшить качество выполняемых работ. Эксперт пояснил, что надзорные органы будут вести реестр протоколов собрания собственников, а строительный контроль будет осуществляться специалистами. После этого результаты можно будет наблюдать в государственной информационной системе ЖКХ.

Сегодня все больше владельцев жилья, которые сами хотят организовать работы по обновлению общего имущества, либо лифты заменить, самостоятельно выбрать подрядчиков, контролировать ход мероприятий и соответственно расходование средств, а фонд на такие цели они формируют на специальном счете. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России