Для дружественных стран предложили ввести механизм таможенных преференций

Михаил Мишустин рассказал о том, что правительство подготовило правки в федеральный закон.

Российское правительство предлагает ввести механизм таможенных преференций для дружественных стран. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном заседании членов кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаила Мишустин. Чиновник пояснил, что такая мера позволит помогать субъектам РФ, в адрес которых действуют внешние ограничения и санкции. Также поддержка будет оказана таким регионам, в которых изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок для местных предприятий.

Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Речь идет о возможности снижения на срок до 6 месяцев экспортных пошлин и об установлении временных (не более чем на один год), пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина России пояснил, что для работы льготного механизма от законодателей потребуется наделить правительство дополнительными должностными полномочиями. Сейчас эксперты уже подготовили поправки в федеральное законодательство по вопросу о таможенного тарифа. Весь пакет документов будет отправлен на изучение депутатам Государственной Думы.

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Фото и видео: Правительство России