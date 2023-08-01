Сергей Чирков рассказал о работе Социального фонда России в новых субъектах

Глава ведомства рассказали о статистике по оказанию государственной поддержке гражданам.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков рассказал председателю правительства Михаилу Мишустину на рабочей встрече в Москве о работе профильного ведомства, которое выполняет обязанности на территории новых регионов (Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик). Глава кабинета министров подчеркнул, что в первую очередь важно сделать так, чтобы все услуги, которые оказываются, предоставлялись по всей территории страны Михаил Мишустин напомнил слова Президента Росси о необходимости за несколько лет привести уровень сервиса и оказания услуг в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине в соответствие с законом.

Напомним, что по поручению главы государства Владимира Путина граждане из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны быть обеспечены всеми федеральными социальными выплатами, которые им положены по российскому законодательству. Сергей Чирков рассказал, что первые отделения Социального фонда России были созданы именно в новых субъектах. В частности, с 1 октября 2022 года в системе персонифицированного учета зарегистрировались уже более 3,3 миллионов граждан. С 1 января текущего года единое пособие уже назначено родителям 210 тысяч детей и 4 тысяч беременным. Дополнительно свое право на материнский семейный капитал оформили свыше 90 тысяч семей. С 1 марта 2023 года ежемесячные выплаты получают 115 тысяч граждан с инвалидностью, которые живут на новых территориях.

Перевод на российские пенсии осуществляется успешно. С марта назначены федеральные пенсии для 460 тыс. граждан. Всего с нового года в новых субъектах произведено назначение более 1 млн мер социальной поддержки. Сергей Чирков, глава Соцфонда России

Глава Социального фонда России рассказал о выплатах единого пособия семьям с детьми.

Фото и видео: Правительство России