Сергей Чирков прибыл в правительство для рабочей встречи с Михаилом Мишустиным.

Руководитель российского Социального фонда России прем ьер-министры страны Михаилу Мишустину о выплатах единого пособия семьям с детьми. Известно, что данная государственная поддержка осуществляется с 1 января 2023 года, когда Соцфонд начал принимать заявления от граждан на оказание такой помощи. Получить единое пособие сейчас могут те семьи, которые воспитывают детей до 17 лет, а также беременные женщины. Глава профильного ведомства Сергей Чирков подчеркнул, что 93% заявлений поступает в электронном виде.

Единое пособие является образцом взаимодействия в формате социального казначейства. Сергей Чирков, глава Социального фонда России

Напомним, что родитель или опекун может подать в фонд одно только заявление, а всю остальную информацию для назначения единого пособия сотрудники ведомства собирают при межведомственном взаимодействии. За текущий год получателями социальных выплат стали около девяти миллионов граждан. Речь идет о поддержке родителей с 8,6 миллионами детей, а также о 280 тысяч беременных. Председатель российского правительства Михаил Мишустин указал коллеге на необходимость держать на контроле процесс обратной связи с населением.

Помощь и все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми. Об этом нам всегда говорит Президент, эту обратную связь надо контролировать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов до конца 2025 года.

Фото и видео: Правительство России