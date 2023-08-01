Глава Социального фонда России рассказал о выплатах единого пособия семьям с детьми

Руководитель российского Социального фонда России прем ьер-министры страны Михаилу Мишустину о выплатах единого пособия семьям с детьми. Известно, что данная государственная поддержка осуществляется с 1 января 2023 года, когда Соцфонд начал принимать заявления от граждан на оказание такой помощи. Получить единое пособие сейчас могут те семьи, которые воспитывают детей до 17 лет, а также беременные женщины. Глава профильного ведомства Сергей Чирков подчеркнул, что 93% заявлений поступает в электронном виде.
Единое пособие является образцом взаимодействия в формате социального казначейства.
Сергей Чирков, глава Социального фонда России
Напомним, что родитель или опекун может подать в фонд одно только заявление, а всю остальную информацию для назначения единого пособия сотрудники ведомства собирают при межведомственном взаимодействии. За текущий год получателями социальных выплат стали около девяти миллионов граждан. Речь идет о поддержке родителей с 8,6 миллионами детей, а также о 280 тысяч беременных. Председатель российского правительства Михаил Мишустин указал коллеге на необходимость держать на контроле процесс обратной связи с населением.
Помощь и все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми. Об этом нам всегда говорит Президент, эту обратную связь надо контролировать.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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Фото и видео: Правительство России
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