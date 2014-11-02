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Правительство продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов до конца 2025 года

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На эти цели выделят из федерального бюджета более 3 млрд рублей.

Правительство России продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов до конца 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

На эти цели выделят из федерального бюджета более 3 млрд рублей. Решение направлено на поддержку судостроительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления. Также Мишустин сообщил, что сохраняется возможность приобретения кораблей в рассрочку.

Ранее мы сообщали, что правительство окажет дополнительную поддержку импортерам значимой продукции.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, субсидирование кредитов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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