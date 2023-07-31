Правительство окажет дополнительную поддержку импортерам значимой продукции

По словам Мишустина, данное решение позволит не только поддержать импортеров, но и разгрузить морские порты на Дальнем Востоке.

Правительство России окажет дополнительную поддержку импортерам значимой продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, импортеры получат возможность предоставлять одну декларацию вместо двух при условии ввоза товаров в Россию в контейнерах через дальневосточные морские пункты пропуска, которые затем перевезут с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, импортеры должны использовать 11 портов из перечня морских пунктов пропуска: Владивосток, Находка, Охотск и другие. Мишустин отметил, что данное решение позволит не только поддержать импортеров, но и разгрузить морские порты на Дальнем Востоке.

Ранее Мишустин призвал строго следить за соглашением о развитии Норильска до 2035 года.

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