Глава правительства напомнил, что соглашение подписали Красноярский край, Норильск, "Норильский никель" и Минвостокразвития.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал строго следить за соглашением о развитии Норильска до 2035 года. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Норильск.

Глава правительства напомнил, что соглашение подписали Красноярский край, Норильск, "Норильский никель" и Минвостокразвития. Он подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо контролировать каждый этап договора. К таковым он отнес борьбу с загрязнением окружающей среды, улучшение качества жизни людей.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Норильск.

Видео: Правительство России

