В Петербурге 633 семьи из "общей очереди" получили соцвыплаты на покупку нового жилья

В "Общую очередь" входят граждане, состоящие на жилищном учете, но не входящие ни в одну из прочих категорий (жители расселяемых коммунальных квартир, молодые семьи, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами).

В этом году 633 семьи из категории "общая очередь" получили социальные выплаты на покупку нового жилья. Сумма свидетельств составляет более 1,6 млрд рублей, сообщили в Жилищном комитете.

Всего в этом году сертификат на покупку или строительство нового жилья получат 796 семей, которые ранее были утверждены городским правительством.

В "Общую очередь" входят граждане, состоящие на жилищном учете, но не входящие ни в одну из прочих категорий (жители расселяемых коммунальных квартир, молодые семьи, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами). При этом первоочередное право на получение социальной выплаты имеют работники бюджетной сферы. Общий объем финансирования в 2023 году для "общей очереди" – 1,95 млрд рублей.

Сумма социальных выплат для улучшения жилищных условий составляет 2,18 млн рублей для одиноко проживающих граждан и 1,2 млн рублей на каждого очередника для семей из двух и более человек.

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