В Петербурге увеличили расходы на поддержку семей с детьми до 25,8 млрд рублей

Северная столица продолжит чествовать семьи вплоть до сентября.

В Петербурге 8 июля отметили День семьи, любви и верности. Самое яркое событие – концерт в БКЗ "Октябрьский", где наградили пары, которые отпраздновали золотые и бриллиантовые свадьбы. Им вручали медали "За любовь и верность". На мероприятии напомнили, что в городе живут 619 тыс. семей, из них 66 тыс. – это многодетные. Расходы на поддержку в 2025 году увеличили до 25,8 млрд рублей, передает "Вечерний Санкт-Петербург".

Конечно, главное, что материнский капитал предоставляется на четвертого и последующих детей. Вся эта программа продлена до 2030 года. Законодательное собрание расширило реализацию материнского капитала на целых семь новых направлений. К слову, Петербург – первый субъект РФ, где все государственные детские сады стали бесплатными. Всеволод Беликов, председатель комитета по законодательству в парламенте

Северная столица продолжит чествовать семьи вплоть до сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что условия и ставка "семейной ипотеки" сохранятся до 1 октября.

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