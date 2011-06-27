Условия и ставка "Семейной ипотеки" сохранятся до 1 октября

Минстрой подтвердил, что условия и ставка "Семейной ипотеки" остаются без изменений как минимум до 1 октября 2026 года. Льготная программа для семей с детьми продолжает действовать в прежнем формате, решение о корректировках отложено.

Ведомства, ответственные за реализацию льготного ипотечного кредитования, продолжают анализировать возможные корректировки программы "Семейная ипотека". Работа ведётся в рамках поручения президента России. При этом в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства уточнили: решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года.

До этой даты все параметры "Семейной ипотеки" — ставка, размер субсидии, порядок оформления — сохраняются в текущем виде. Это означает, что семьи с детьми по-прежнему могут получить льготный кредит на жильё на прежних условиях.

Программа остаётся самой популярной среди всех льготных ипотечных продуктов. Она запущена в 2018 году, и за время её действия более 2 миллионов российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Текущее решение о сохранении параметров кредитования до октября даёт заёмщикам временную определённость, пока ведомства прорабатывают возможные будущие изменения.

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Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)