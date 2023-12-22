Метро Петербурга осталось без американского ПО

"Петербургский метрополитен" планирует подать апелляцию на решение суда.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск ГУП "Петербургский метрополитен" к поставщику программного обеспечения (ПО) "Легасофт".

Городская подземка требовала возместить компании 14,5 млнрублей, однако суд не нашел сбоев, ошибок и уязвимостей в действующем ПО и принял решение в пользу "Легасофта". Тем не менее, "Петербургский метрополитен" планирует подать апелляцию на данное решение.

Ранее метрополитен закупил у "Легасофта" сертификаты технической поддержки программного обеспечения платформы виртуализации за 18,1 млн рублей. В договоре были предусмотрены гарантии технической поддержки и обновления в течение трех лет, однако после того, как американская компания VMware прекратила поддержку своих облачных платформ на территории России, метрополитен столкнулся с проблемой отсутствия поддержки и обновлений. В попытке вернуть часть денег, метрополитен получил отказ от "Легасофта".

Ранее стали известны подробности о будущей экпозиции на "Ладожской", посвящённой Дороге жизни.

Фото: Piter.TV