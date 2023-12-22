Стали известны подробности о будущей экпозиции на "Ладожской", посвящённой Дороге жизни

Работы на "Ладожской" продвигаются в ускоренном режиме с целью открыть станцию для пассажиров на неделю раньше установленного срока. Это станет подарком городу, ветеранам и жителям к особому и памятному событию.

Уже в конце месяца, 27 января, станция метро "Ладожская" возобновит свою работу после проведённого капитального ремонта. В честь памятной даты – 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – в вестибюле станции будет создана небольшая экспозиция, представленная стендами с плакатами. Это своего рода копия выездной экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда – "Дорога к жизни". Об этом представители культурного учреждения рассказали "Петербургскому дневнику".

Как подчеркнул председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, работы на "Ладожской" продвигаются в ускоренном режиме с целью открыть станцию для пассажиров на неделю раньше установленного срока. Это станет подарком городу, ветеранам и жителям к особому и памятному событию. Экспозиция расскажет о музеях Петербурга и Ленинградской области, сохраняющих память о подвиге водителей ледовой трассы "Дороги жизни". Это люди, которые организовывали эвакуацию, перенаправляли продукты и боеприпасы, а также обеспечивали защиту самой дороги.



Кроме того, пассажиров на станции знакомят с открытием "Воздушной дороги жизни", по которой также осуществлялась перевозка продуктов, работой по прорыву энергетической блокады Ленинграда, и историей известного нефтепровода, проложенного по дну Ладожского озера, включая трудности и препятствия, с которыми столкнулись участники этих работ.

Ранее мы сообщили о том, что специальный тираж карты "Подорожник" выпустят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"