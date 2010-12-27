СКК "Петербургский" закроют из-за претензий со стороны петербургского МЧС

Руководство СКК "Петербургский" заявило о претензиях со стороны экстренного ведомства ГУ МЧС. По информации от дирекции, спортивный комплекс будет закрыт по предписанию прокуратуры после первого сентября 2019 года. Об этом сообщает врио директора Андрей Абраменко. За установленный срок в заведении должны быть устранены все обнаруженные нарушения.

Спикер заявил, что получил постановление еще в прошлом году, но собственными силами дирекция не может справиться с устранением проблем.

Весной предприятие жило за счет предоплат, полученных с мероприятий с концертов с осени. Сейчас на осень мы ничего не заключаем из-за предписаний прокуратуры и МЧС. Своими силами сделать пожарную охранную сигнализацию, лестничные проемы, систему вентиляции невозможно, потому что у нас с декабря нет средств заплатить людям зарплату в полном объеме объяснил ситуацию специалист

На данный момент в Комитет по спорту направлено обращение с просьбой финансовой поддержки. Для покрытия долгов арене необходимо около 18 миллионов рублей.

Напомним, что Андрей Аршавин провел мастер-класс в Нахимовском училище.

Фото: Piter.tv