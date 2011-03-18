Суд отказался прекращать уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский"

Сторона защиты хотела отделаться штрафом.

Московский районный суд не стал прекращать уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 апреля.

Суд завершил предварительные слушания в отношении Сергея Акименко (руководитель ООО "Техснаб") и прорабов Дмитрия Смирнова и Николая Иванова. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сторона защиты просила прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф.

Рассмотрение дела назначено на 29 апреля. Оно будет слушаться в особом порядке.

Напомним, по версии обвинения, рабочие не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда перед работами на крыше СКК, а Акименко настоял на срочном начале работ 31 января. Это привело к тому, что здание рухнуло и погиб один рабочий.

Ранее Piter.TV показал, как будет выглядеть новый спортивно-концертный комплекс на месте рухнувшего здания.

Фото: Piter.TV