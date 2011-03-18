Суд отказался прекращать уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский"

Московский районный суд не стал прекращать уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 апреля.
Суд завершил предварительные слушания в отношении Сергея Акименко (руководитель ООО "Техснаб") и прорабов Дмитрия Смирнова и Николая Иванова. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сторона защиты просила прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф.
Рассмотрение дела назначено на 29 апреля. Оно будет слушаться в особом порядке.
Напомним, по версии обвинения, рабочие не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда перед работами на крыше СКК, а Акименко настоял на срочном начале работ 31 января. Это привело к тому, что здание рухнуло и погиб один рабочий.
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Фото: Piter.TV
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