Андрей Аршавин провел мастер-класс в Нахимовском училище

Футболист рассказал о тренировках с академией "Зенита" и показал пару приемов.

Андрей Аршавин провел тренировку с учащимися военно-морского Нахимовского училища. Спортсмен стал почетным гостем в рамках турнира по мини-футболу, который завершился в учебном заведении накануне. Бывший игрок "Зенита" поздравил победителей, а также провел мастер-класс для новичков.

Мы посмотрели на ребят, которые в будущем будут защищать нашу родину. Со стороны Академии "Зенита" мы показали, как проходит обучение у нас, продемонстрировали несколько упражнений, которые применяем у себя в школе. Любой обмен опытом, новые знания из других сфер очень полезны для развития молодых ребят. прокомментировал приезд Аршавин

Отметим, что в соревновании приняло участие 24 команды из различных ВУЗов страны.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"