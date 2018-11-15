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Андрей Аршавин провел мастер-класс в Нахимовском училище
Сегодня, 7:59
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lesjasap

Андрей Аршавин провел мастер-класс в Нахимовском училище

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Футболист рассказал о тренировках с академией "Зенита" и показал пару приемов.

Андрей Аршавин провел тренировку с учащимися военно-морского Нахимовского училища. Спортсмен стал почетным гостем в рамках турнира по мини-футболу, который завершился в учебном заведении накануне. Бывший игрок "Зенита" поздравил победителей, а также провел мастер-класс для новичков.

Мы посмотрели на ребят, которые в будущем будут защищать нашу родину. Со стороны Академии "Зенита" мы показали, как проходит обучение у нас, продемонстрировали несколько упражнений, которые применяем у себя в школе. Любой обмен опытом, новые знания из других сфер очень полезны для развития молодых ребят.

прокомментировал приезд Аршавин

Отметим, что в соревновании приняло участие 24 команды из различных ВУЗов страны.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

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Теги: академия зенита, андрей аршавин, нахимовское училище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Зенит,

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