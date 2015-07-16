"Зенит" проведет в петербургской клубной академии курс для родителей

В программу вошли темы "Основы воспитания ребенка‑футболиста", "Куда пропала мотивация у ребенка?", "Тренер и родители – как избежать конфликтов".

ФК "Зенит" в период с 9 по 13 октября проведет курс "Родители" в клубной академии для родителей юных футболистов. Об этом пишет "Матч ТВ" 8 октября.

В программу вошли темы "Основы воспитания ребенка‑футболиста", "Куда пропала мотивация у ребенка?", "Тренер и родители – как избежать конфликтов". На занятия записались уже более 250 человек.

"Треугольник" тренер-футболист-родители – это величина постоянная. И при подготовке юных игроков, помощь их пап и мам, конечно, очень нужна. Сергей Морозов, директор Центра подготовки тренеров академии "Зенита"

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