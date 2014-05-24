Спортсменам и тренерам Петербурга запретили выезжать за границу

Это же правило касается периода отпусков.

Петербургским спортсменам и тренерам запретили выезд за пределы страны без согласования со комитетом города по физической культуре и спорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к профильному ведомству.

Так, уже разработаны распоряжения, согласно которым сотрудники и ученики бюджетных спортивных образовательных учреждений города на Неве не смогут выезжать на учебно-тренировочные сборы и соревнования за рубеж. Это же правило касается периода отпусков.

Источник издания подчеркнул, что при достижении согласия со стороны комитета выезды за границу не возбраняются.

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