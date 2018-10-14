  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нападающего "Динамо" Тюкавина планирует "купить" петербургский "Зенит"
Сегодня, 11:48
67
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Нападающего "Динамо" Тюкавина планирует "купить" петербургский "Зенит"

0 0

Transfermarkt оценил 21-летнего футболиста в 7 млн евро.

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" намерен пополнить свой состав нападающим "Динамо" Константином Тюкавиным. Об этом пишет издание "Евро-Футбол.Ру" 1 октября.

"Сине-бело-голубые" настроены решительно на подписание Тюкавина. 

В Санкт-Петербурге хотят осуществить трансфер воспитанника "Динамо" "любой ценой".

Источник издания "Евро-Футбол.Ру"

Transfermarkt оценил 21-летнего футболиста в 7 млн евро.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский "Зенит" разгромил "Краснодар" в матче МФЛ.

Фото: Википедия

Теги: динамо, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии