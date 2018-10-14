Нападающего "Динамо" Тюкавина планирует "купить" петербургский "Зенит"

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" намерен пополнить свой состав нападающим "Динамо" Константином Тюкавиным. Об этом пишет издание "Евро-Футбол.Ру" 1 октября.
"Сине-бело-голубые" настроены решительно на подписание Тюкавина.
В Санкт-Петербурге хотят осуществить трансфер воспитанника "Динамо" "любой ценой".
Источник издания "Евро-Футбол.Ру"
Transfermarkt оценил 21-летнего футболиста в 7 млн евро.
Ранее мы рассказывали о том, что петербургский "Зенит" разгромил "Краснодар" в матче МФЛ.
Фото: Википедия
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