Нападающего "Динамо" Тюкавина планирует "купить" петербургский "Зенит"

Transfermarkt оценил 21-летнего футболиста в 7 млн евро.

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" намерен пополнить свой состав нападающим "Динамо" Константином Тюкавиным. Об этом пишет издание "Евро-Футбол.Ру" 1 октября.

"Сине-бело-голубые" настроены решительно на подписание Тюкавина.

В Санкт-Петербурге хотят осуществить трансфер воспитанника "Динамо" "любой ценой". Источник издания "Евро-Футбол.Ру"

Transfermarkt оценил 21-летнего футболиста в 7 млн евро.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский "Зенит" разгромил "Краснодар" в матче МФЛ.

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