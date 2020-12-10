Петербургский "Зенит" разгромил "Краснодар" в матче МФЛ

Счет составил 2:1.

В пятницу, 29 сентября, в Краснодаре прошел матч 12-го тура МФЛ между "Зенитом" и "Краснодаром". "Сине-бело-голубые" одержали победу со счетом 2:1, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

За "Зенит" голы забили Константин Воинков (18‑я минута) и Данила Козлов (43-я минута). В "Краснодаре" отличился Степан Ласкин (22‑я минута).

Петербургский ФК располагается теперь на третьей строчке турнирной таблицы 28 (очков), а краснодарский – на восьмом (20 очков).

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"