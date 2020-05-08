В Петербурге умер экс-начальник Нахимовского училища Александр Букин

Контр-адмирал тяжело болел.

В Петербурге 8 марта умер контр-адмирал, моряк-подводник Александр Букин. Как сообщила "Фонтанка", военного не стало в возрасте 67 лет. Букин серьезно болел в последние годы.

Александр Букин окончил ленинградское Высшее военно-морское училище подводного плавания в 1976 году, после чего проходил службу на Северном флоте до 2001 года, пройдя путь от командира боевой части до начальника штаба флотилии атомных подлодок. С 2001 по 2007 год контр-адмирал возглавлял Нахимовское военно-морское училище, а уволился из учреждения после проверки училища министром обороны России Анатолием Сердюковым.

Ранее сообщалось о том, что скончался известный комментатор Юрий Розанов.

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