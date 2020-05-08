Видео: нахимовцы возвращаются домой после карантина, проведенного в Подмосковье

Инкубационный период закончился. Всех, кто здоров, доставили домой.

Воспитанников Нахимовского и Суворовского училищ отпустили на летние каникулы после двухнедельного карантина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Кадеты принимали участие в подготовке к параду Победы на Красной площади, однако среди них были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Воспитанникам пришлось остаться в обсервации в филиале "Дом отдыха "Подмосковье" Министерства обороны РФ в Мытищах.

Сегодня, 8 мая, у ребят закончился инкубационный период. Тех, у кого два теста на коронавирус показали отрицательный результат, отправили домой на самоизоляцию.

В Минобороны считают, что воспитанники Нахимовского училища могли заразиться от преподавателя.

Видео: Piter.TV