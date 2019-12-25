Минобороны: нахимовцы могли заразиться коронавирусом от преподавателя

Он в свою очередь контактировал с гражданскими лицами в Москве.

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища диагностировали коронавирус, они находятся под наблюдением медиков в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

Все заразившиеся чувствуют себя нормально, кашля, высокой температуры и симптомов заболевания органов дыхания ни у кого нет. Все находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.

При этом нахимовцы не участвовали в тренировках перед парадом Победы, как сообщилось ранее. Те, кто контактировал с заболевшими, находятся на обсервации по месту размещения. Причиной инфицирования мог стать контакт преподавателя училища с гражданскими лицами в Москве.

Нахимовское военно-морское училище находится в Петербурге. У училища есть региональные филиалы.

Фото: ВК/ Минобороны России