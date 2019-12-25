Коронавирусом заразились больше 30 кадетов-нахимовцев, прибывших на репетицию парада в Москву

Всего под подозрением находятся 155 человек из личного состава Нахимовского военно-морского училища.

Журналисты Telegram-канала "База" рассказали о масштабах распространения коронавирусной инфекции среди личного состава Нахимовского военно-морского училища. Они отметили, что болезнь подозревают у 155 человек, положительный тест получили почти треть служащих: 31 кадет в возрасте от 15 до 17 лет и 17 преподавателей.

Начальник Нахимовского военно-морского училища, контр-адмирал запаса Анатолий Минаков отказался комментировать "Фонтанке" подробности случившегося. Он заявил, что сам сейчас лежит в столичной больнице с температурой и ждет результата теста на коронавирус.

Напомним, 155 нахимовцев прибыли из Петербурга в Москву, чтобы подготовиться к параду в честь 9 мая. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы будут отложены из-за пандемии коронавируса.

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