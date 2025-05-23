В Калининграде россиянин готовил взрыв на пути колонны на 80-летие Победы

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Российские силовые структуры задержали в Калининграде 25-летнего молодого человека, готовившего теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники Центра общественных связей ФБ РФ. Известно, что задание злоумышленник он получил от своего украинского куратора через Telegram-канал.

Задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве установили, что местный житель готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны с военнослужащими. Это подтверждается его перепиской с одним из представителей террористической структуры. Сейчас в отношении россиянина ведется уголовное дело по части 1 статьи 205.1, части 3 статьи 281.1 УК РФ. Речь идет о содействии террористической и диверсионной деятельности. Фигурант расследования отправлен под стражу. По совокупности криминальных эпизодов гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.

В РФ задержали обеспечивавших работу наркомаркетплейса дропперов в даркнете.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России