  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:51
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В РФ задержали обеспечивавших работу наркомаркетплейса дропперов в даркнете

0 0

Подозреваемыми по уголовному делу стали десять человек.

Российские правоохранительные органы во взаимодействии с ФСБ провели задержание участников одного из структурных подразделений преступного сообщества наркоторговцев. Соответствующей информацией со СМИ поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что десять жителей столичного региона подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов. Согласно предварительным данным от полиции, злоумышленники использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранцев. С помощью этих средств платежей банда выводила и обналичивала деньги от сбыта запрещенных веществ через даркнет-площадку.

Эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса. Было легализовано не менее 1 млрд рублей.

пресс-служба МВД РФ по Москве 

В настоящее время по факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям 174.1, 187  210 УК РФ. Оперативники провели обыски в используемых фигурантами помещениях. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Красноярске уличный грабитель получил три года колонии особого режима.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: даркнет, ирина волк, мвд, наркотики, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии