В РФ задержали обеспечивавших работу наркомаркетплейса дропперов в даркнете

Подозреваемыми по уголовному делу стали десять человек.

Российские правоохранительные органы во взаимодействии с ФСБ провели задержание участников одного из структурных подразделений преступного сообщества наркоторговцев. Соответствующей информацией со СМИ поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что десять жителей столичного региона подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов. Согласно предварительным данным от полиции, злоумышленники использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранцев. С помощью этих средств платежей банда выводила и обналичивала деньги от сбыта запрещенных веществ через даркнет-площадку.

Эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса. Было легализовано не менее 1 млрд рублей. пресс-служба МВД РФ по Москве

В настоящее время по факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям 174.1, 187 210 УК РФ. Оперативники провели обыски в используемых фигурантами помещениях. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Красноярске уличный грабитель получил три года колонии особого режима.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк