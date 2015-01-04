В Вышнем Волочке двоих подростков задержали за попытку поджога здания Минобороны

Юноши пытались совершить теракт в Тверской области перед Днем Победы.

Двое подростков задержаны за попытку поджога одного из зданий российского министерства по обороне на территории Вышнего Волчка в Тверской области. Соответствующее заявление сделали специальные службы страны. В Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что задержанные являются сторонниками идей неонацизма. Они планировали совершить преступление в преддверии празднования 9 мая. Следственные органы считают, что несовершеннолетние через мессенджер получили указания от кураторов из киевского режима. Иностранец потребовал от исполнителей совершить террористический акт.

В городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что подросток 2011 года рождения самостоятельно изготовил в нежилой постройке зажигательные устройства, а второй обвиняемый через мессенджер получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств. Однако осуществить план молодым людям не удалось. о адресам проживания подростков, а также в схроне силовики изъяли самодельные зажигательные устройства. Сейчас в отношении фигурантов расследования ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, а также части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о приготовлении к совершению террористического акта, участии в деятельности террористической организации. Оба несовершеннолетних отпрвлены под стражу.

В Калужской области задержали мужчину, помогавшего спецслужбам Украины.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России