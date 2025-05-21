В Калужской области задержали мужчину, помогавшего спецслужбам Украины

Россиянин рассказал о работе, которую он выполнял для украинских спецслужб.

Российские силовые структуры задержали россиянина, передававшего украинским специальным службам разведывательные сведения об объектах противовоздушной обороны на территории Калужской области и изучавшего управление ударными беспилотниками в регионе. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемым по уголовному делу стал местный житель 1987 года рождения. Установлено, что злоумышленник с сентября 2023 года через мессенджер Telegram установил и поддерживал контакты с представителем киевского режима.

В процессе общения задержанный выразил согласие на оказание помощи иностранному государству и выполнял задания по установлению мест нахождения систем противовоздушной обороны Минобороны России в Калужской области. ЦОС ФСБ РФ

В гаджете подозреваемого оперативники нашли переписку с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций. Стороны обсуждали планы по организации диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства. В частности, россиянин приобрел портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки. В дальнейшем они должны были быть заложены в схрон для членов украинских диверсионных групп. В настоящее время мужчина признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. В его отношении ведется уголовное дело по статье 275 за государственную измену. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России