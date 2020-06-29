Женщина призналась в свершении преступления.

Российские специальные службы на территории Донецкой народной республики задержали местную жительницу Донецка по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по новому региону нашей страны. Силовики заметили, что женщина неоднократно переводила денежные средства на электронные банковские карты, используемые для финансирования армии киевского режима. В отношении злоумышленницы ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену.

В результате оперативно-разыскных мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана жительница Донецка, подозреваемая в государственной измене. УФСБ РФ по ДНР

Подозреваемая во время допроса подтвердила сведения о том, что в 2024 году переводила денежные средства "на украинских боевиков". Она уточнила, что не обладала достаточной смекалкой для того, чтобы понять, на что эти деньги можно было еще потратить. Жительница города пояснила, что считалась украинской патриоткой и ярой националисткой.

Поступила неправильно, сожалею о содеянном. Буду отвечать перед законом. задежранная на допросе

Житель Приамурья планировал диверсию на участке Транссиба.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР