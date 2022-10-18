Житель Приамурья планировал диверсию на участке Транссиба

На допросе мужчина признался в преступной деятельности.

Российсие силовые структуры на территории Амурской области подозревают местного жителя в государственной измене. Соответствующее заявление сделали журналиста через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ в Приамурье. Согласно предварительным данным, злоумышленник планировал совершить диверсию на одном из участков Транссибирской магистрали по указанию украинских спецслужб. В надзорном ведомстве установили, что после совершения данного преступления мужчина намеревался принять участие в боевых действиях на стороне армии киевского режима. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281, части 2 статьи 205.5 и статье 275 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

Пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к совершению государственной измены в форме оказания иной помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности РФ. пресс-служба УФСБ РФ по региону

ФСБ раскрыла два канала контрабанды кокаина через РФ, изъято две тонны наркотика.

Фото и видео: УФСБ РФ по региону