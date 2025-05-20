ФСБ раскрыла два канала контрабанды кокаина через РФ, изъято две тонны наркотика

Один из задержанных - украинец, второй - гражданин России, сменивший свой украинский паспорт в 2022 году.

Российские силовые структуры раскрыли два криминальных канала контрабанды кокаина через территорию нашей страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что у подозреваемых было изъято две тонны наркотического вещества. Общая стоимость поставок запрещенки на черном рынке оценивается в шесть миллиардов рублей. Известно, что одним из подозреваемых стал украинский гражданин. Второй задержанный являлся его соотечественником, но в 2022 году получил гражданство России. По данным от силовиков, в интересах европейской преступной группировки бандиты должны были вывезти с территории нашего государства в страны Европейского Союза особо крупную партию наркотика, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке запрещенного товара курьеры задержаны с поличным. Из незаконного оборота у злоумышленников изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дела по част 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время фигуранты расследования отправлены под стражу.

Вандала, который оставил надпись на здании института ФСБ, вычислили по камерам.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России