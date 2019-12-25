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Путин перенёс празднование Дня Победы
Сегодня, 18:12
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matveyvn

Путин перенёс празднование Дня Победы

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Обстоятельства не дают ему права начать подготовку.

Президент России Владимир Путин перенёс празднование Дня Победы. По его словам, оно переносится на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки.

Владимир Путин, президент России

По его словам, эти обстоятельства не дают ему права начать подготовку.

Глава государства добавил, что парад и другие праздничные мероприятия, запланированные на 9 мая, проведут в 2020 году.

Ранее СМИ сообщали, что парад Победы в Москве решили перенести.

Теги: 9 мая, парад победы, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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