Обстоятельства не дают ему права начать подготовку.

Президент России Владимир Путин перенёс празднование Дня Победы. По его словам, оно переносится на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки. Владимир Путин, президент России

По его словам, эти обстоятельства не дают ему права начать подготовку.

Глава государства добавил, что парад и другие праздничные мероприятия, запланированные на 9 мая, проведут в 2020 году.

Ранее СМИ сообщали, что парад Победы в Москве решили перенести.