Президент России Владимир Путин перенёс празднование Дня Победы. По его словам, оно переносится на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.
И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки.
Владимир Путин, президент России
По его словам, эти обстоятельства не дают ему права начать подготовку.
Глава государства добавил, что парад и другие праздничные мероприятия, запланированные на 9 мая, проведут в 2020 году.
Ранее СМИ сообщали, что парад Победы в Москве решили перенести.
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