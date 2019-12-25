СМИ: парад Победы в Москве решили перенести

Ранее ветеранские организации попросили президента отложить парад Победы.

Парад Победы в Москве решили перенести на более позднюю дату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента и министерстве обороны.

Источники рассказали, что официально о переносе будет заявлено до конца этой недели - скорее всего, на заседании Совета безопасности РФ 16 апреля. По их словам, об этом решении объявит Владимир Путин.

Ранее ветеранские организации попросили президента отложить парад Победы. С просьбой к президенту они обратились из-за распространения коронавируса. Ветераны отметили, что главе государства нужно принять сложное, но справедливое решение. Это, по их мнению, нужно для того, чтобы парад стал не угрозой для здоровья граждан, а "торжеством мира и безопасности для всех его участников".