Ветераны отметили, что главе государства нужно принять сложное, но справедливое решение.

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы. С просьбой к президенту они обратились из-за распространения коронавируса. В своём письме к Владимиру Путину ветераны просят перенести парад на более позднюю дату. Об этом пишет ТАСС.

Когда всё нормализуется, - сказано в письме.

Ветераны отметили, что главе государства нужно принять сложное, но справедливое решение. Это, по их мнению, нужно для того, чтобы парад стал не угрозой для здоровья граждан, а "торжеством мира и безопасности для всех его участников".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось. Он отметил, что рассматриваются разные варианты его проведения. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.