Песков заявил, что решений о переносе парада Победы пока не принималось

Но отметил, что рассматриваются разные варианты его проведения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось. Он отметил, что рассматриваются разные варианты его проведения. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить пока о них преждевременно, - сказал Песков.

Журналисты напомнили ему, что накануне в администрации президента подготовили письмо, в котором просили правительство не приглашать на парад ветеранов из-за опасности их заражения коронавирусом.

Что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, то там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения просто, скажем так, охраны их здоровья, - отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Оргкомитете попросили не приглашать ветеранов на парад Победы.