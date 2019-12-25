В Оргкомитете попросили не приглашать ветеранов на парад Победы

Причиной стала пандемия коронавируса.

В Оргкомитете празднования 9 мая попросили не приглашать ветеранов на парад Победы. Заявление сделал советник президента Антон Кобяков. Фотографию соответствующего письма опубликовал в своём телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В администрации президента подтвердили, что направили это письмо в федеральное правительство. Причиной, по которой ветеранов приглашать на парад не стоит, стала пандемия коронавируса. Обращение отправили 27 марта на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

До этого в Минобороны заявляли, что власти не планируют переносить парад Победы — ровно как и менять его формат. В ведомстве заверили, что 9 мая праздник пройдёт согласно плану. К участникам применяют профилактические меры — например, регулярно измеряют температуру.

Ранее мы сообщали, что на оформление Петербурга ко Дню Победы выделят 60 млн рублей.