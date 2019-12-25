На оформление Петербурга ко Дню Победы выделят 60 млн рублей

Оформлять город планируют с 23 апреля.

В Петербурге готовы оформлять город ко Дню Победы. По 130 адресам планируется разместить более 6 тысяч элементов оформления. В первую очередь, это места возложений и траурных церемоний. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Для оформления из городского бюджета выделили более 60 миллионов рублей. Город будут украшать копии знамени Победы и флаги России на опорах освещения и стенах зданий, флагштоках, ограждениях мостов, на фасадах и перевозных флагодержателях.

Украшать город начнут с 23 апреля, оформление будет висеть до 10 мая включительно.

Памятные мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей состоятся в октябре.

Фото: Piter.TV