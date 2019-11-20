Памятные мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей состоятся в октябре

На данный момент в Петербурге проживает более 7 тысяч бывших юных узников гетто и концлагерей.

Ряд городских мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских лагерей, планируется перенести с апреля на октябрь. Соответствующее предложение вынес петербургский комитет по соцполитике 6 апреля, документ находится на утверждении у губернатора.

Памятные церемонии должны были состояться 11 апреля, однако событию помешал запрет городского правительство на проведение массовых мероприятий до конца месяца в связи с распространением коронавируса. Теперь митинг и возложение цветов пройдут 14 октября, в этот день в 1943 году произошло успешное восстание заключенных в лагере смерти Собибор.

Отмечается, что на данный момент в Петербурге проживает более 7 тысяч бывших юных узников гетто и концлагерей, созданных фашистами в годы Второй мировой войны.

Тем временем, празднование 75-летия Победы не будут отменять из-за коронавируса.

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