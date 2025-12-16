В Петербурге появится второй храм в память о погибших участниках СВО

Законодательное собрание одобрило во втором чтении законопроект о расширении зелёных зон.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 17 июня приняло во втором чтении законопроект, который увеличивает площадь зелёных насаждений общего пользования на 80 гектаров. В список охраняемых территорий включили около 109 объектов.

В ходе обсуждения депутат Михаил Барышников предложил расширить сквер на улице Политрука Пасечника для строительства храма в память о погибших участниках специальной военной операции. Парламентарий отметил, что это будет уже второй подобный храм в Петербурге.

Другой депутат, Антон Соловьев, выступил с инициативой сократить площадь Пискарёвского парка и закрепить за сквером на улице Верности название "Парк Героев СВО". Однако эти поправки, как и ряд других, были отклонены. Среди отвергнутых предложений — включение в перечень ЗНОП сквера вдоль Зыбина ручья, парка между Финским заливом и Приморским проспектом, сквера между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной, сквера у дома №2 на улице Помяловского и сквера на набережной Карповки у дома №19, а также уточнение границ Строгановского и Удельного парков, бульвара на улице Турку и Приморского парка Победы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге появились сквер Чернобыльцев, сад Маяковского и парк "Рыбачья Слобода".

Фото: Piter.tv