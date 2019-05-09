Празднование 75-летия Победы не будут отменять из-за коронавируса

Крупные мероприятия состоятся вне зависимости от ситуации с инфекцией.

Эпидемия коронавируса не станет помехой празднованию 75-летия Победы: крупные торжественные и памятные мероприятия состоятся вне зависимости от ситуации, связанной с повальным вирусным заболеванием. Об этом сообщил 16 марта телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу комитета по соцполитике Александра Ржаненкова.

Ржаненков назвал коронавирус невидимым врагом и отметил, что в городе намерены победить болезнь точно также как "сделали это наши предки" в 1945 году. Также чиновник напомнил, что ограничения, связанные с вирусом, будут действовать пока до конца апреля. Именно до этого срока в Петербурге запретили массовые мероприятия.

Ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно.

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